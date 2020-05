Relatech, rinconosciuto credito d'importa IPO di 500 mila euro

(Teleborsa) - Relatech ha ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento del Credito di Imposta per l'IPO per un ammontare di 500 mila euro. Il beneficio è relativo ai costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, finalizzati all'ammissione alla quotazione in Borsa. Ultimo aggiornamento: 16:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA