Relatech, ricavi preliminari 2019 crescono a due cifre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Relatech, Digital Solution Company e PMI innovativa, ha esaminato alcuni dati preliminari economico-finanziari, non ancora assoggetti a revisione contabile, al 31 dicembre 2019.



I Ricavi delle Vendite consolidati al 31 dicembre 2019 sono pari a circa 18 milioni di euro, in aumento del 36% rispetto ai 13,2 milioni al 31 dicembre 2018.



La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 2,30 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta passiva per 1,11 milioni al 31 dicembre 2018, grazie - spiega la società - anche ai proventi derivanti dall'aumento di capitale in sede di IPO avvenuta in data 28 giugno 2019, al lordo degli esborsi finanziari connessi ai costi di quotazione, pari ad euro 4,06 milioni. Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA