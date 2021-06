Relatech pubblica primo Bilancio sostenibilità

(Teleborsa) - Relatech, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, pubblica il primo Bilancio ESG. Il progetto nasce dalla volontà di orientare sempre di più il business verso sistemi sostenibili e all'avanguardia, nella convinzione di poter svolgere un ruolo cruciale nel processo di trasformazione digitale del Paese e di generare valore per gli stakeholder.

Il Bilancio ESG 2020 descrive l'allineamento del Gruppo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Relatech contribuisce in modo fattivo particolarmente a 4 dei 17 Obiettivi legati all'innovazione e alla ricerca, al lavoro dignitoso, alla valorizzazione delle risorse attraverso la formazione di nuove competenze e al miglioramento della condivisione della conoscenza, alle collaborazioni e partnership attive.



In soli quattro anni Relatech ha infatti completato più di 15 progetti inerenti a tecnologie di interesse per i prossimi 10 anni verso gli ambiti tecnologici a maggior crescita, quali Digital Customer Experience, Artificial Intelligence e Big Data Analytics, IoT, Cloud, Cybersecurity e Blockchain. L'innovazione perseguita attraverso l'approccio dell'Open Innovation, svolgendo attività di ricerca e sviluppo interne in collaborazione con università o spin-off accademici e istituti di ricerca, permette di creare un solido dialogo con il territorio anche attraverso l'attrazione dei talenti.

Grazie ad una governance rafforzata, i princìpi e le azioni di sostenibilità sono divenuti parte integrante del modo di fare impresa dando maggior vigore alla strategia di crescita, fondata sulla 3M Strategy, con 7 operazioni M&A negli ultimi 5 anni. Nel corso del 2020, il Gruppo si è distinto nel supportare i clienti offrendo servizi innovativi e soluzioni digitali in Cloud scalabili e flessibili e al contempo sicure e affidabili. Anche l'attivazione di un rapporto di knowledge sharing e la costruzione di una cultura digitale comune hanno garantito l'acquisizione di un'educazione all'Innovazione Digitale, favorendo la creazione di una loyalty duratura e aumentando la customer satisfaction e la competitività nel nuovo scenario di mercato