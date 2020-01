Relatech, nuovo accordo con Nordcom

(Teleborsa) - Relatech, Digital Solution Company e PMI innovativa, ha rinnovato per l'anno 2020 l'accordo di collaborazione con Nordcom, società

partecipata da FNM Group e Telecom Italia.



Grazie alla sottoscrizione dell'accordo, Relatech metterà a disposizione le proprie competenze, maturate nell'ambito dello sviluppo della piattaforma RePlatform e nei processi di business process management, allo scopo di supportare Nordcom nello sviluppo di soluzioni

digitali innovative in ambiti specifici come il trasporto pubblico e la digitalizzazione dei pagamenti, finalizzate alla Digital Transformation dei propri clienti.





