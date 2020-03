Relatech estende partnership con il gruppo Canon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Canon Italia e Canon Solution Italia Nord, estendendo il perimetro del contratto in essere con l'attivazione di unin ambitoRelatech, specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi su tecnologie innovative Digital Enabler,del Gruppo Canon, consentendo al cliente di, che garantiscono, in un contesto estremamente sicuro e protetto dalle più moderne tecniche di Cybersecurity.Pasquale Lambardi, Presidente di Relatech, ha ricordato "Canon è un cliente del nostro Gruppo da circa 10 anni, pertanto siamo particolarmente soddisfatti di poter mettere loro a disposizione le nostre competenze di digital player in ambito Cloud e Sicurezza".Il titolo Relatech, quotato all'Aim Italia, guadagna oggi il 4,76%.