Relatech e Rocket Sharing siglano partnership strategica

Giovedì 3 Marzo 2022







(Teleborsa) - Relatech Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) e Rocket Sharing Company hanno raggiunto l'accordo strategico in cui Relatech rappresenta il partner tecnologico per lo sviluppo e potenziamento degli asset aziendali di Rocket nell'ambito di un innovativo progetto di evoluzione digitale.



In particolare, Relatech svilupperà la nuova Digital e-Commerce Platform con relativa Mobile App, denominata Rocket Sharing, con l'obiettivo di potenziare l'innovativo Marketplace mettendo in relazione, anche attraverso la tecnologia blockchain, tutti i partners ed affiliati corporate di Rocket, i consumatori finali e le offerte esclusive riservate alla community.



La soluzione proposta da Relatech sarà basata sulla propria piattaforma digitale RePlatform che mette a disposizione componenti tecnologiche all'avanguardia, quali big data analytics, algoritmi di intelligenza artificiale e touchpoint interattivi per la creazione di una customer experience multicanale ed innovativa.



La soluzione sarà inoltre erogata e gestita su Cloud Relatech e protetta costantemente tramite le tecnologie e le competenze in ambito cybersecurity del Gruppo.









