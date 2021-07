Relatech, controllata si aggiudica gara in ambito cybersecurity

Martedì 6 Luglio 2021, 17:15

(Teleborsa) - Relatech, quotata su AIM Italia e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha reso noto che la sua controllata Mediatech si è aggiudicata la gara indetta da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. per la fornitura della piattaforma Cynet 360 per anno 2021/2022 e la relativa assistenza tecnica di supporto. Il progetto, spiega la società in una nota, consiste nella fornitura di servizi in ambito cybersecurity erogati da Mediatech in qualità di partner tecnologico di Cynet (leader mondiale nei sistemi di protezione autonoma dalle violazioni).

"L'aggiudicazione di questa gara è testimonianza del consolidamento del ruolo di Mediatech quale player di riferimento per competenze e servizi offerti nello scenario della cybersecurity del mercato italiano - hanno commentato Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech e Giuseppe Dominoni AD di Mediatech - In questi ultimi anni si è creata una maggiore consapevolezza sui rischi associati al cyber crime. Ne consegue che la sicurezza dei dati è divenuta oggi una delle maggiori preoccupazioni per la maggior parte delle società, pubbliche e private. Le aziende stanno progressivamente aumentando gli investimenti per elevare i livelli di sicurezza e per costruire una strategia di protezione efficace, che sia in grado di allineare i requisiti della cyber security con gli obiettivi del business".