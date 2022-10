Relatech completa l'acquisizione del 100% di Fair Winds Digital

Martedì 11 Ottobre 2022, 15:15







(Teleborsa) - Relatech, quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha proceduto al completamento dell'acquisizione del restante 25% del capitale sociale di Fair Winds Digital. Il prezzo per l'acquisto della partecipazione è stato pari ad 105.000 euro, corrisposto interamente in denaro. L'accordo per l'acquisizione del 100% era stato comunicato il 23 maggio 2022, mentre il 75% era stato acquisito il 15 settembre 2022.



Con sede a Roma, la società supporta i clienti nella progettazione, nel roll-out e nella maintenance di sistemi IoT, con l'obiettivo di gestire reti complesse, infrastrutture e stabilimenti industriali in modo efficiente, sicuro e veloce. Fair Winds nel 2021 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa 2,5 milioni di euro, un utile netto pari a 59 mila euro e una Posizione Finanziaria Netta pari a circa 170 mila euro (cassa).















(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)