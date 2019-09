Relatech chiude semestre con forte crescita fatturato e utile

(Teleborsa) - Relatech, società quotata all'AIM Italia, ha chiuso il primo semestre con un risultato netto adjusted di 0,7 milioni di euro, in aumento del 38,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.



I ricavi sono aumentati del 42% a 9 milioni di euro, grazie soprattutto al buon andamento della componente canoni ricorrenti, che conta per il 21% dei ricavi ed ha realizzato una forte crescita del 146%. EBITDA adjusted in aumento a 1,2 milioni (+42%) ed EBIT adjusted a 1 milione (+31,4%).



La Posizione Finanziaria Betta evidenzia una cassa di 3,4 milioni di euro, che si raffronta con 1,1 milioni di indebitamento netto al 31/12/2018.



Forte aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo che ammontano a 0,8 milioni (+86%rispetto agli 0,4 milioni val 30 giugno 2018 Euro)







(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA