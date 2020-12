© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Relatech ha nominatocon il compito di supportare le strutture delle nuove società ed il relativo management nell'inserimento e nell'integrazione funzionale delle società target con le competenti funzioni del Gruppo.Papa si occuperà anche dicon l'obiettivo di uniformare la comunicazione all'esterno delle società del Gruppo, salvaguardare l'identità propria delle singole strutture e migliorare la percezione e la reputazione all'esterno del Gruppo e del brand, nonché di supportare la Società nel processo diIl Consiglio ha poi deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, da convocarsi per il 30 dicembre 2020, la proposta diin circolazione mediantedelle stesse dalle attuali 10.922.507 a 32.767.521 azioni. Il combambio prevede l'assegnazione di 3 azioni di nuova emissione per ogni azione detenuta.Il Cda ha approvato anche unche prevede il diritto per taluni amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, a ricevere azioni di Relatech (post frazionamento) al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance. Inoltre, ha deliberato di proporre all'assemblea un nuovoper un periodo di 18 mesi e per un importo di 1.500.000 euro.