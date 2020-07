Relatech annuncia acquisto maggioranza Xonne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Relatech annuncia di aver proceduto in data odierna all'acquisizione del 53,5% del capitale sociale di Xonne, una PMI Innovativa specializzata in soluzioni e applicazioni di realtà virtuale, aumentata e mista (o digitale).L'acquisto avverrà, in parte mediante pagamento azionario e in parte mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale, in particolare, il 26,50% del capitale sociale acquistato con pagamento in azioni Relatech con valorizzazione pari a 7,85 euro, con premio del 35% sul valore dell'azione al 17 luglio 2020, e il 27% del capitale sociale acquisito in aumento di capitale.L'investimento - spiega Relatech - assume un valore particolarmente strategico e determinante. Relatech, attraverso le tecnologie di frontiera e le comprovate skill e know-how di Xonne, potenzierà ulteriormente il proprio business model rafforzando la propria piattaforma digitale e cloud based RePlatform, diversificherà maggiormente l'offerta con un più ampio set di servizi e soluzioni digitali e consoliderà il proprio posizionamento competitivo aggredendo nuovi settori di mercato.Nel 2019 Xonne, con sede a Parma, ha generato un fatturato pari a circa Euro 713 mila.