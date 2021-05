12 Maggio 2021

(Teleborsa) - Relatech, PMI quotata all'AIM Italia, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione, in una prima fase, del 60% del capitale sociale di Gruppo SIGLA. Il restante 40% del capitale sarà acquisito, in due tranche, con i closing da perfezionarsi, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024, al verificarsi di determinate condizioni.

Gruppo SIGLA, con sede a Genova, da oltre 25 anni è attiva nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri e per enti pubblici. La Società conta su una rilevante attività di R&D interna che collabora con dipartimenti universitari e centri di ricerca per la progettazione e realizzazione di sistemi ad alto contenuto

innovativo nelle aree: Smart City, Health, Environment & Water, Green Economy eAutomotive. Nel 2019 ha realizzato ricavi delle vendite pari a circa Euro 5,6 milioni con un Ebitda pari a circa Euro 0,7 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 1,2 milioni.

