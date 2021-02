© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Relatech, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato il budget dei ricavi per l'anno 2021, indicando un valore di 26,2 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto ai ricavi delle vendite consolidati dell'anno 2020. Il dato non tiene in considerazione eventuali operazioni di M&A.La Società ha definito gli obiettivi sulla base del proprio modello di business fondato sull'offerta di: Innovation Services, che si stima possano raggiungere ricavi pari a 7,9 milioni di euro, con un'incidenza del 30% sui ricavi complessivo: Digital Solutions, con ricavi attesi per 18,3 milioni ed un'incidenza sul totale ricavi pari al 70%."Relatech ha scelto di confrontarsi ulteriormente con i propri stakeholders con la decisione di comunicare il budget sui ricavi 2021. Siamo molto confidenti verso gli obiettivi che il Gruppo intende raggiungere, anche in considerazione del fatto che il mercato in cui operiamo,quello delle Digital Enabler Technologies, ha delle stime di crescita globali che si aggirano intorno ai 2.000 miliardi di euro nel 2024, con un tasso annuo di crescita composto del 18% per il periodo 2018 - 2024", ha affermato Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento anche ai benefici del Recovery Plan e del programma Horizon27 che mirano alla digitalizzazione delSistema Paese e degli stati membri UE.