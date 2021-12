Relatech acquisisce EFA Automazione per crescere nell'Industrial IoT

(Teleborsa) - Relatech, quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione in una prima fase di una partecipazione pari al 81,66% del capitale sociale di EFA Automazione; la restante parte del capitale sociale sarà acquisita in una seconda fase attraverso specifici meccanismi di put e call. Per la prima quota il corrispettivo complessivo è di 7,35 milioni di euro, salva l'applicazione di un meccanismo di aggiustamento prezzo basato sul valore della PFN di EFA alla data del closing.

"L'operazione ha l'obiettivo di combinare l'expertise di Relatech nell'ambito delle Digital Enablers Technologies con l'esperienza di EFA in ambito Industrial IoT - ha commentato l'AD Pasquale Lambardi - consolidando la presenza del gruppo nel mercato delle smart cities, della logistica, dell'energia e delle infrastrutture critiche grazie alla possibilità di connettere oggetti intelligenti (capaci di identificazione, localizzazione, acquisizione dati, elaborazione e comunicazione) e reti intelligenti (aperte, standard e multifunzionali)".

EFA ha realizzato, rispettivamente al 31 dicembre 2020 e nei primi 9 mesi del 2021: ricavi pari a 13,5 milioni di euro e 12,7 milioni di euro; un EBITDA pari a 1,5 milioni di euro e 1,8 milioni di euro; un utile netto di 1 milione di euro e 1,2 milioni di euro; una Cassa Netta positiva pari a 0,04 milioni di euro e 0,68 milioni di euro.

"Come ben noto a tutti coloro che operano nel settore dell'Automazione Industriale e, più nello specifico, della sua evoluzione digitale, uno dei principali ostacoli che ancora oggi ostano alla sua piena realizzazione è quello dell'integrazione di due mondi eterogenei come quello dell'IT (Information Technology) e quello dell'OT (Operational Technology) storicamente, caratterizzati da differenze culturali, sistemistiche e tecnologiche", ha commentato Franco Andrighetti, amministratore delegato di EFA. "Le competenze di Relatech, a partire dal Cloud, la Blockchain, la Cybersecurity, l'Artificial Intelligence, il Machine Learning unitamente al ruolo di leader nella connettività industriale di EFA Automazione, colmano efficacemente il gap tra questi due mondi (IT e OT)", ha aggiunto.