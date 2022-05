Relatech, accordo per acquisto 100% di Fair Winds Digital

(Teleborsa) - Relatech, Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, ha sottoscritto un contratto per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Fair Winds Digital, con sede a Roma e fondata nel 2017.

L'acquisizione - spiega una nota - si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo per linee esterne perseguito da Relatech, la 3M strategy, Merge, Management, Margin e rappresenta la settima operazione di M&A (a partire dall'IPO di giugno 2019).

L'operazione ha ad oggetto l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Fair Winds dagli attuali soci per un corrispettivo di Euro 310.000 da corrispondersi interamente in cash, fatta salva l'applicazione di specifici meccanismi di aggiustamento prezzo.

L'esecuzione dell'operazione è subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo tra cui: l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. "normativa golden power"); e l'ottenimento dei waiver da parte da parte di alcune controparti contrattuali con riferimento all'operazione.

Nel contesto dell'operazione i soci venditori hanno assunto nei confronti di Relatech per un periodo di 5 anni dalla data del closing dell'operazione un impegno a non svolgere attività in concorrenza con quelle svolte da Fair Winds e non sollecitare i dipendenti di Fair Winds (con applicazione di penali in caso di violazione di tali impegni).

Gli accordi prevedono, inoltre, alcune previsioni parasociali volte a garantire la nomina di Michael Prisco e Valerio Sinisi, rispettivamente, amministratore delegato e consigliere delegato di Fair Winds almeno fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e un meccanismo di earn-out parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda di medio e lungo termine da corrispondersi in parte in cash e in parte in azioni Relatech valorizzate al valore unitario risultante dalla più recente equity research alla data di trasferimento delle azioni con uno sconto del 5%.

L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie di Relatech.

Nell'operazione Relatech è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni.