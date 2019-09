Rekeep sbarca in Polonia con l'acquisto della società Naprzod

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rekeep Spa approda in Polonia. L'azienda italiana che si occupa di gestione integrata delle strutture ha firmato un contratto relativo all’acquisizione dell’80% del capitale di Naprzod SA, azienda polacca attiva nel settore del facility management in ambito sanitario.Il prezzo d’acquisto è stato di 18,3 milioni di euro con pagamento di una parte del prezzo cash - pari a 10,1 milioni di euro, finanziato con mezzi propri - al closing previsto entro la fine di ottobre 2019, e di una seconda tranche - pari a 8,2 milioni di euro - dopo 12 mesi dal perfezionamento dell’operazione.L'attuale amministratore delegato di Naprzod manterrà nella società una partecipazione pari al 20% oltre alla sua carica. Si intensifica in questo modo la crescita internazionale di Rekeep: l’acquisizione di Naprzod, infatti, consentirà al Gruppo di superare nell’esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all’estero, consolidando l’obiettivo di diversificazione geografica.«Naprzod è un’azienda leader in Polonia nel settore del facility management, un mercato in forte crescita, ed è attiva principalmente in ambito sanitario e nel segmento pubblico, con dinamiche, quindi, assimilabili a quelle di Rekeep. L’operazione, pertanto, risulta vincente per entrambi i Gruppi, in quanto apre importanti prospettive di sviluppo già nel medio periodo e dimostra, ancora una volta, la nostra determinazione nel perseguire una strategia che affermi Rekeep sempre più come un player internazionale», ha commentato Giuliano Di Bernardo presidente e amministratore delegato di Rekeep Spa.