Regolamento minori-disabili: nel mirino ENAC anche Wizzair, Volotea e EasyJet

(Teleborsa) - "Continuano gli accertamenti diretti dell'ENAC sulle compagnie aeree operative nel nostro Paese volti a verificare se i vettori si sono adeguati alle disposizioni regolamentari dell'Autorità per garantire, senza dover pagare alcun supplemento, l'assegnazione gratuita dei posti a sedere ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori".







Così l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in una nota nella quale comunica che "oltre alle violazioni riscontrate per il vettore Ryanair, su cui ENAC continuerà gli accertamenti anche nelle prossime settimane, anche le compagnie Wizzair, Volotea e EasyJet, dalle prime verifiche effettuate, sono risultate inadempienti: non hanno tuttora, come prescritto e confermato dal giudice amministrativo, modificato i sistemi informatici e operativi e nel momento delle prenotazioni continuano a richiedere un supplemento al costo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili, salvo, eventuale, rimborso.



"L'ENAC, pertanto, si legge, "ha avviato il procedimento per irrogare sanzioni alle compagnie ai vettori Wizzair, Volotea e EasyJet.



Le sanzioni commisurate al grado di inadempimento - conclude la nota - "possono variare da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 per ogni singola contestazione. Naturalmente, oltre le verifiche dirette, i passeggeri che rilevano inadempienze rispetto al provvedimento, possono segnalarlo all'Ente utilizzando il modulo online Segnalazione/Suggerimenti, reperibile nella sezione Diritti dei Passeggeri del sito web. In tal caso l'Ente effettuerà delle verifiche prima dell'avvio della procedura sanzionatoria".