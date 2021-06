Regno Unito, si restringe deficit commerciale in aprile

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia a aprile un deficit di 10,96 miliardi di sterline sulla bilancia dei beni, in calo rispetto al passivo di 11,71 miliardi di marzo. Il dato risulta migliore delle stime degli analisti che erano per un'estensione del deficit fino a 12,1 miliardi.



Il commercio dei servizi ha registrato un surplus di 10 miliardi dai 9,74 miliardi precedenti, per un deficit commerciale complessivo di 935 milioni rispetto a -1,96 miliardi del mese precedente.



In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell'UE ha visto un disavanzo in aumento a 5,4 miliardi di sterline da 5,2 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 5,55 miliardi dai -6,5 miliardi precedenti.