Regno Unito, ripartono a sorpresa i consumi in aprile

Venerdì 20 Maggio 2022, 09:30







(Teleborsa) - Crescono a sorpresa le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese di aprile hanno segnato un incremento dell'1,4% su base mensile, dopo il -1,2% messo a segno a marzo (dato rivisto da -1,4%). Il dato risulta migliore delle aspettative degli analisti che erano per una discesa dello 0,2%.



Su base annua si registra una variazione negativa del 4,9% rispetto al +1,4% di marzo (dato rivisto da un preliminare di +0,9%) e contro il -7,2% del consensus.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dell'1,4% su mese dopo il -0,9% del mese precedente ed a fronte di un -0,2% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un -6,1% rispetto al -8,4% precedente e al -0,2% atteso.