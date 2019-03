Regno Unito, produzione in forte recupero a gennaio e sopra attese

(Teleborsa) - In recupero la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di gennaio, dopo il forte calo registrato a fine 2018. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato una crescita dello 0,6% su base mensile a fronte del -0,5% rivisto del mese precedente. Il dato appare migliore delle attese degli analisti che erano per un +0,2%.



Il dato tendenziale registra un segno meno dello 0,9%, in linea con quanto rilevato il mese precedente e contro il -1,3% del consensus.



Risale anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra un aumento dello 0,8%, dopo il -0,7% del mese precedente. Superate le stime di consensus, che erano per un salita dello 0,2%. A livello annuale, si registra un -1,1% dal -2,1% precedente e rispetto al -1,9% atteso. © RIPRODUZIONE RISERVATA