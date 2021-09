Regno Unito, produzione accelera a luglio ma manifattura resta indietro

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 08:45







(Teleborsa) - E' cresciuta più velocemente la produzione industriale del Regno Unito a luglio, facendo meglio del previsto, a dispetto della stagnazione dell'industria manifatturiera. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di luglio, un incremento dell'1,2% su base mensile rispetto al -0,7% del mese precedente, superiore al +0,4% atteso.



Il dato tendenziale registra un aumento del 3,8% dopo il +8,3% di giugno, superiore al +3% del consensus.



Ristagna la produzione manifatturiera, che su base mensile non registra variazioni significative a fronte del +0,1% atteso e del +0,2% registrato a giugno. La variazione annua registra un +6%, in linea con le stime, dopo il +13,9% precedente.



(Foto: Max Larochelle on Unsplash)