Regno Unito, prezzi al consumo in frenata a maggio

(Teleborsa) - Rallenta ancora l'inflazione nel Regno Unito a maggio. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che i prezzi al consumo, hanno registrato un incremento contenuto dello 0,3% dal +0,6% di aprile, in linea con le attese degli analisti (il consensus era di 0,3%).



Su base annuale l'inflazione segna un aumento del 2% dopo il +2,1% del mese precedente, risultando anche in questo caso in linea con le attese.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili di cibo e carburanti, si porta allo 0,3% (+0,7% nel mese precedente) come previsto dal mercato. Su base tendenziale, si registra un +1,7% dal +1,8% precedente e contor il +1,6% atteso.



L'inflazione che include anche i costi della casa (CPIH) ha segnato una crescita tendenziale dell'1,9% rispetto al 2% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA