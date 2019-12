Regno Unito, PIL rivisto al rialzo nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Rivista al rialzo la crescita dell'economia britannica nel 3° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall'ufficio statistico ONS, il PIL è indicato in crescita dello 0,4%.



Il dato, che evidenzia una revisione migliorativa della precedente stima, risulta in accelerazione rispetto allo 0,3% del trimestre precedente e supera il consensus che indicava un +0,3%.



Su base annuale, il PIL è risultato in accelerazione all'1,1% dall'1% precedente ed atteso e viene sostenuto dalla crescita degli investimenti che hanno segnato un +0,5%.



