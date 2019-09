Regno Unito, PIL confermato in contrazione nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel 2° trimestre del 2019, che indica una contrazione dell'economia anche a causa delle incertezze per la Brexit.



La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia una flessione dello 0,2% su trimestre, analoga alla indicazione preliminare di inizio agosto ed in linea con il consensus.



La crescita tendenziale del PIL è stata invece lievemente rivista al rialzo all'1,3% dall'1,2% della prima lettura.



