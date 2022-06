Giovedì 30 Giugno 2022, 10:00







(Teleborsa) - Confermata la crescita dell'economia britannica nel 1° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall'ufficio statistico ONS, il PIL è indicato in crescita dello 0,8%.



Il dato è in linea con il consensus e la precedente stima rilasciata a maggio.



Su base annuale, il PIL è risultato in aumento all'8,7%.



