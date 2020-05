Regno Unito, pensante battuta d'arresto PIL nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Brusca frenata per l'economia britannica nel 1° trimestre dell'anno, a causa dell'epidemia di Cvid-19 e delle misure di lockdown approntate dal governo inglese.



Il PIL del Regno Unito ha evidenziato infatti un calo del 2% su trimestre, a fronte della crescita zero registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente migliore del -2,5% del consensus.



Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la prima stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a -1,6%, in rallentamento rispetto al +1,1% precedente, ma superiore al -2,1% del consensus.



