Regno Unito, peggiorano le finanze pubbliche: nuovo record deficit

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 11:15







(Teleborsa) - Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna con un deficit che raggiunge un nuovo record nel mese di novembre.



L'indebitamento netto del settore pubblico è risultato superiore ai 22 miliardi di sterline, riflettendo l'impatto dei sussidi concessi per l'aumento del costo dell'energia. Il dato si rivela molto superiore ai 13 miliardi stimati dal mercato, ma anche superiore ai 13,9 miliardi dello stesos periodo de 2021 ed ai 16,2 miliardi del periodo pre-pandemico (novembre 2019).



L'indebitamento dei primi otto mesi dell'anno - da aprile a novembre 2022 - è ammontato a 105,4 miliardi, risultando in aumento doi 7,6 miliardi rispetot allo stesso peiodo del 2021.



Il fabbisogno statale di cassa parallelamente si è attestato a 25,5 miliardi di sterline, in aumento di 12,5 miliardi rispetto a novembre 2021.



Il debito pubblico (escluse banche) è risultato pari a 2.477,5 miliardi di sterline (pari al 98,7% del PIL), con un incremento di 125,9 miliardi di sterline rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



(Foto: Maurice CC BY-SA 2.0)