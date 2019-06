Regno Unito, indebitamento settore pubblico sale a maggio

(Teleborsa) - Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna. L'indebitamento netto del settore pubblico a maggio è risultato in aumento di 1 miliardo di sterline a 5,1 miliardi di sterline, anche se il dato per questo mese è ai minimi dal 2002.



Sempre a maggio, il debito netto del settore pubblico (escluse banche) è risultato pari a 1.806,1 miliardi di sterline (pari all'82,9% del PIL), con un incremento di 25 miliardi di sterline rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



