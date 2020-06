Regno Unito, disoccupazione resta elevata: chiesti oltre mezzo milione di sussidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laresta elevata ina maggio, per effetto della crisi innescata dallas, a dispetto della relativa stabilità del tasso di disoccupazione.Crescono più del previsto ialla disoccupazione (claimant count), che asono risultati in aumento di, dopo aver riportato un incremento di 856.500 ad aprile. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risultdegli analisti che indicavano un aumento dei sussidi diunità., invece, è rimastoe risulta molto inferiore al 4,7% atteso.Nei tre mesi ad aprile,ha fatto segnare un, a fronte delle 211 mila del mese precedente. Il dato però soprende le attese che indicavano una variazione di -83 mila.Infine, il tasso di crescita deiha mostrato un(era atteso un +1,9%), rispetto al 2,7% precedente, mentre aumenta(consensus +1,4%) contro il +2,3% del mese precedente.