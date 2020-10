Regno Unito, disoccupazione cresce meno delle attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In Regno Unitorichiedenti un sussidio (), che a settembre sono risultati in aumento di, dopo aver riportato un incremento di 73.700 ad agosto. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), risultadegli analisti che indicavano un aumento dei sussidi diIl, invece, è salito ad agostodal 4,1% di luglio e risultaNei tre mesi ad agosto,ha fatto segnare un, dopo le -12 mila unità del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una riduzione di 30 mila unità.Infine, il tasso di crescita deiha mostrato ad agosto un(era atteso un +0,6%), rispetto al +0,2% precedente, mentre resta(consensus -0,6%) contro il -1% del mese precedente.