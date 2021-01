© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono circaladel Regno Unito aper l'impatto della crisi causata dal Covid-19, secondo un'indagine della Financial Conduct Authority, che ha condotto un sondaggio su oltre 23 mila società."Ci troviamo in una situazione senza precedenti e in rapida evoluzione", ha dettodell'ente responsabile per i consumatori e la concorrenza."Una flessione del mercato causata dalla pandemia rischia il fallimento di un numero significativo di imprese - ha spiegato Mills - Alla fine di ottobre abbiamo identificato 4.000 società di servizi finanziari con, anche se molte saranno in grado di rafforzare la loro resilienza man mano che le condizioni economiche miglioreranno. Si trattae circa il 30% ha il potenziale di causare danni in caso di fallimento".