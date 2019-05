Regione Sicilia propensa ad aggregare Airgest in SAC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'indomani dell'assemblea dei soci di, che ha nominato i nuovi componenti la governance, con, già alla guida della Camera di Commercio di Ragusa, e tra i consiglieri di amministrazione l'ex assessore regionale all'industria Giovanna Candura, e confermatonella veste di, latorna a sollecitare una soluzione per il rilanciomettendo al centro proprio lo scalo di Fontanarossa, che nell'ultimo esercizio ha realizzato utili per 11,2 milioni di euro al netto delle imposte. A dispetto della posizione geografica, che ha indotto l'operazione naturale di assorbimento disotto l'ala di SAC, il governo regionale vede possibile la realizzazione del triangolo con Airgest che gestisce lo scalo trapanese. Non più una provocazione, come poteva apparire poco tempo fa quando l'ipotesi fu avanzata per la prima volta, ma una vera e propria via d'uscita. A farsene portavoce gli assessori regionali alle Attività produttivee alle infrastrutture, i quali, su mandato del, qualora non dovesse concretizzarsi l'intesa tra l'Airgest e la Gesap di Palermo per la creazione di una unica società di gestione aeroportuale della Sicilia occidentale, hanno chiesto alla Sac di individuare un percorso per valutare la possibilità di una aggregazione tra gli scali di Catania, Comiso e Trapani. Non a caso, nel corso dell'assemblea dei soci SAC, il commissario dell'Irsap,, ha rappresentato l'opportunità di avviare trattative per l'acquisizione del controllo di, pur rimanendo privilegiata e razionale l'idea di un unico soggetto di gestione degli aeroporti della Sicilia occidentale. Una spinta che va nella direzione indicata dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il cui obiettivo resta la creazione di una società unica per la gestione degli aeroporti isolani.