Regionali, Equita: esito voto rafforza posizione Pd nel governo

(Teleborsa) - I risultati delle elezioni regionali, con la vittoria del candidato di centro-sinistra Stefano Bonaccini, rafforzano la posizione del Pd nel governo. Lo sottolineano gli analisti di Equita Sim, nostando che "il Pd esce rafforzato dall'esito elettorale in un confronto tornato bipolare. Il suo peso nel governo centrale è destinato a salire, vista anche la debacle 5stelle".



"A nostro avviso - proseguono - questo ha conseguenze positive per le istanze più moderate e riformiste del governo, per esempio sui temi relativi alle concessioni autostradali, all'acqua pubblica (utilities) o agli investimenti infrastrutturali".

La Lega, evidenziano gli analisti, "subisce una sconfitta in Emilia e perde forza la sua azione per far cadere il governo, il cui successo non era per altro scontato neanche nel caso in cui avesse prevalso in Emilia".





