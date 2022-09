"Refinitiv Diversity and Inclusion Index 2022", ENEL al vertice della classifica

(Teleborsa) -guida ile si attesta alsocietà fornitrice di dati finanziari a livello globale. L'indice valuta oltre 11mila società per le loro performance in tema di diversità e inclusione sulla base di informazioni pubbliche che Refinitiv raccoglie dai report istituzionali delle società e dalle notizie apparse sui media che le riguardano. Anchesono presenti nell'indice."L'uguaglianza di genere è alla base del nostro modello di business sostenibile, attraverso il quale il Gruppo lavora costantemente per garantire la diversità e l'inclusione all'interno dell'azienda – ha commentato–. Questo riconoscimento sottolinea il nostro continuo impegno sui principi di pari opportunità e integrità, ed è il risultato della nostra costante attenzione alla diversità di genere, alle politiche di inclusione sul posto di lavoro e allo sviluppo del capitale umano. Questi principi di sostenibilità sono integrati nelle nostre attività operative e nei servizi che forniamo ai nostri clienti".Ilstila una classifica delle prime 100 società quotate che offrono l'ambiente di lavoro con il maggior grado di diversità e inclusione a livello mondiale, sulla base di 24 parametri ripartiti in quattro categorie principali: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. L'indice viene quindi calcolato ponderando ciascun parametro sulla base dell'importanza della società sul mercato e sul confronto di ogni azienda con altre aziende comparabili.La riconferma di Enel in questa classifica – spiega la società in una nota – è frutto delle iniziative tese a promuovere lae nelle posizioni direttive, nonché a promuovere l'migliorare le competenze del personale, oltre a creare benefici sociali e soluzioni che garantiscano l'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei dipendenti.Nel 2015, Enel ha adottato unae fa parte del movimento globaleun'iniziativa creata dalle aziende più sensibili a questo tema per fare dell'inclusione della disabilità una priorità assoluta e valorizzarne le grandi potenzialità per la società e il business.Sul fronte dell'inclusione e della valorizzazione delle persone con disabilità, il Gruppo ha avviato iniziative come. Questo progetto, avviato in 16 Paesi e che coinvolge circa 2.200 dipendenti con disabilità, insieme ai clienti e alla società in generale, mira a potenziare e favorire l'autonomia delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla vita organizzativa, a rappresentare i loro interessi e contribuire alla creazione di valore con il loro apporto unico. Il progetto prevede, tra l'altro, la sperimentazione di prodotti innovativi che Enel sta sviluppando, come la sedia a ruote elettrica Avanchair e il sistema Pedius per la sottotitolazione automatica dei video per persone non udenti o ipoudenti.Laè riconosciuta a livello mondiale anche dalla presenza del Gruppo in diversi altri ranking e indici di sostenibilità di riferimento, come ad esempio negli MSCI ESG Leaders Indices, Dow Jones Sustainability Indices, la Climate "A" List del CDP, gli indici Euronext Vigeo-Eiris 120, la serie di indici FTSE4Good, l'indice STOXX Global ESG Leaders, l'ISS "Prime" rating, il Bloomberg Gender Equality Index, la "Top 100 Gender Equality Global Ranking" di Equileap e gli indici ECPI.