ReeVo, nuovo finanziamento a medio termine

Venerdì 13 Maggio 2022, 17:30







(Teleborsa) - Reevo, PMI Innovativa provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, comunica che in data odierna è stato sottoscritto ed erogato da Banco BPM un finanziamento a medio termine dell'importo pari a 4 milioni di euro.



I principali termini del contratto di finanziamento prevedono il rimborso in 5 anni oltre ad un periodo di 6 mesi di preammortamento, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato e con cap.



Il finanziamento, unitamente alla cassa (pari a 14,3 milioni al 31 dicembre 2021), consentirà al Gruppo Reevo di disporre di adeguate risorse finanziarie per accelerare la strategia di crescita per linee interne ed esterne, e poter cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato domestico e internazionale, nonché, più in generale, per sostenere il piano di investimenti del Gruppo.