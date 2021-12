ReeVo, nuovi contratti Cloud e Cyber Security per oltre 750.000 euro

(Teleborsa) - ReeVo, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato diversi contratti per l'erogazione di servizi Cloud e Cyber Security con una società leader sui mercati internazionali, specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature per lavori di ingegneria geotecnica. I contratti hanno durata di circa tre anni e un valore complessivo di oltre 750.000 euro. L'intervento di ReeVo consentirà al cliente di utilizzare un'infrastruttura sicura per ospitare i dati e le applicazioni aziendali, che saranno protetti anche grazie al Security Operation Center di Reevo, si legge in una nota.

"Siamo molto soddisfatti per l'aggiudicazione di questi contratti che ci permettono di aumentare la nostra penetrazione nel mercato delle PMI", ha commentato Salvatore Giannetto, fondatore e presidente di Reevo. "La crescita organica di ReeVo continua in maniera consistente - ha aggiunto - in linea con la nostra strategia di sviluppo in un settore già ben presidiato dove vogliamo consolidare la nostra posizione e diventare un punto di riferimento per le PMI che vogliono proteggere il loro patrimonio di dati".