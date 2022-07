ReeVo, Intermonte avvia copertura con "Outperform" e TP a 19 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo ReeVo, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). La società si è quotata il 6 aprile 2021 sull'ex AIM Italia con un prezzo di collocamento di 7,74 euro per azione, mentre oggi scambia sopra quota 13 euro per azione. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 19 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è "Outperform".

Gli analisti pensano che ReeVo sia "ben posizionata in un settore interessante" (cloud e cybersecurity) con forti tendenze di crescita secolari (digitalizzazione delle PMI, crescente domanda di servizi di cybersecurity) rafforzate dal sostegno pubblico (fondi PNRR) e concorrenza frammentata.

"Utilizza un modello di business scalabile e flessibile grazie a ricavi visibili e ricorrenti e ad un elevato grado di leva operativa - afferma Intermonte - Le prospettive di mercato sottostanti, l'opportunità di aumentare la penetrazione in alcuni verticali e le opportunità di M&A (su una posizione di cassa positiva) suggeriscono che ReeVo sarà in grado di mantenere una crescita dei ricavi a due cifre e un margine EBITDA in miglioramento nel prossimo futuro".

Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 con vendite per 14 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 4 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 18 milioni di euro, 5 milioni di euro e 2 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a vendite per 21 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 6 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 3 milioni di euro.