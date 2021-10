ReeVo, CdA chiede a soci delega per aumento capitale ed emissione warrant

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 20:30

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ReeVo, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha deliberato una serie di richieste da sottoporre alla prossima assemblea in sede straordinaria, che si terrà il 12 novembre 2021 o il giorno 15 novembre (se sarà necessaria una seconda convocazione).

In particolare, l'attribuzione al CdA della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di aumentare a pagamento – in una o più volte – il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale per un importo complessivo massimo non superiore a 10 milioni di euro, comprensivo di eventuale soprapprezzo. In questo modo la società potrebbe "reperire in modo rapido ed efficiente le risorse finanziarie necessarie a promuovere il proprio percorso di crescita, cogliendo con la massima tempestività le opportunità offerte dal mercato", si legge in una nota.

Inoltre, l'attribuzione al CdA della facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, di emettere warrant da offrire in sottoscrizione a pagamento oppure assegnare gratuitamente, ai soci oppure a soggetti che saranno individuati dal consiglio di amministrazione e che conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società. L'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant sarebbe mediante emissione di numero massimo di azioni prive del valore nominale rappresentative di massimo il 10% del capitale preesistente.

L'emissione di warrant, spiega ReeVo, serve a consentire ai titolari dei warrant stessi di poter partecipare ai piani di sviluppo della società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, e di consentire alla società stessa di poter reperire ulteriori risorse per proseguire la propria strategia di crescita.