ReeVo, aumento capitale sottoscritto interamente

(Teleborsa) - ReeVo comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 459.400 azioni ordinarie della società, pari a circa il 9,1% del capitale

sociale della stessa (post aumento), effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild offering a Investitori Qualificati.

Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 13,10 per azione. Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, dalla data di emissione.

Per effetto del completamento dell'Operazione: la Società emetterà n. 459.400 azioni ordinarie prive di valore nominale per un

controvalore complessivo pari a Euro 6.018.140,00. Tali azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10; il capitale sociale deliberato della Società risulterà pari a Euro 556.471,30 sottoscritto per Euro 505.423,00, suddiviso in n. 5.054.423 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

I proventi netti dell'aumento di capitale, come annunciato la vigilia, saranno utilizzati dalla Società per proseguire la strategia di crescita del Gruppo.

In relazione all'Operazione, EnVent Capital Markets Ltd e Directa SIM hanno agito quali bookrunner.