Redwire lancerà la prima serra spaziale commerciale nel 2023

(Teleborsa) - Redwire, azienda statunitense attiva nello sviluppo di infrastrutture spaziali di prossima generazione, ha annunciato che lancerà nello spazio la prima serra commerciale per aumentare la ricerca sulla produzione agricola al di fuori della Terra. Il lancio è previsto non prima della primavera del 2023 e sarà la prima serra commerciale installata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La società di tecnologia agricola Dewey Scientific dovrebbe essere il cliente di Redwire per il volo inaugurale e dovrebbe coltivare canapa industriale per uno studio sull'espressione genica.

"Redwire Greenhouse amplierà le opportunità di scoperta scientifica per migliorare la produzione di colture sulla Terra e consentire la ricerca per la produzione di colture nello spazio a beneficio dei futuri voli spaziali umani di lunga durata", ha affermato Dave Reed, direttore delle operazioni del sito di lancio di Redwire Florida e responsabile del progetto Greenhouse.

"La coltivazione di colture complete nello spazio sarà fondamentale per le future missioni di esplorazione spaziale poiché le piante forniscono cibo, ossigeno e recupero dell'acqua - ha aggiunto - Aumentare il throughput della ricerca sulla produzione agricola nello spazio, attraverso capacità sviluppate commercialmente, sarà importante per fornire informazioni critiche per le missioni Artemis della NASA e oltre".

(Foto: Photo by NASA on Unsplash)