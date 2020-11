Redo Sgr completa riassetto: entrano CDP e Intesa al fianco di Banca Finnat

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo entrano nel capitale di Redo Sgr, società benefit promossa da Fondazione Cariplo e da InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat), che completa cosi il suo riassetto azionario.

Specializzata nel social housing, nella rigenerazione urbana ad impatto sociale e nell'edilizia universitaria convenzionata, Redo Sgr concentra le proprie attività prevalentemente in Lombardia.

Il nuovo assetto azionario di Redo Sgr è così suddiviso: 40% Fondazione Cariplo, 30% Cassa Depositi e Prestiti, 20% InvestiRE Sgr, e 10% Intesa Sanpaolo. L'operazione prevede inoltre un aumento di capitale di 7 milioni di euro, che porterà il capitale complessivo di a 20 milioni.

Nata nel 2019 per spin off da InvestiRE Sgr, Redo è costituita dal team storico che per primo ha sperimentato e lanciato il social housing in Lombardia attraverso il FIL-Fondo Immobiliare di Lombardia, che annovera tra i suoi quotisti il Fondo nazionale Investimenti per l'Abitare (FIA, gestito da CDP Investimenti Sgr), le stesse CDP e Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Generali, Cassa Geometri, Unicredit e Banco Popolare di Milano.

Le figure di riferimento di Redo Sgr sono il presidente Carlo Cerami e l'amministratore delegato Fabio Carlozzo, entrambi con lunga e solida esperienza nel settore del social housing e dello sviluppo immobiliare.

Con il sostegno dei nuovi soci, Redo si propone di consolidare gli investimenti già effettuati e di rilanciare il proprio impegno strategico nel settore, allargandolo ai grandi ambiti di trasformazione urbana presenti nelle principali città lombarde. In particolare, l'ingresso nel capitale di CDP ed Intesa Sanpaolo conferma la sensibilità e l'impegno che da sempre le due istituzioni riservano ai temi dell'accesso agevolato al mercato immobiliare e della sostenibilità economica, ambientale e sociale degli interventi di rigenerazione dei territori.

