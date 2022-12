Redelfi e Altea, JV per sistemi di accumulo a batteria in USA

(Teleborsa) - Redelfi, management company quotata su Euronext Growth Milan, e Altea Green Power, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, hanno avviato una, con la costituzione della società di diritto americano RAL Green Energy Corporation (RAL Corp.).(50%) dalle due società, subentrerà entro fine anno a Redelfi Corporation nella partnership con il socio USA Elio Energy Group, acquisendo la quota di controllo, pari al 65%. La partnership riguarda i sistemi che permettono diIl piano prevede l'implementazione - in un periodo di- di una pipeline di impianti BESS stand alone, con une con la creazione di una pipeline di progetti di potenza pari a circa 1,4 GW e un rendimento annuo atteso sull'investimento superiore al 30%."L'expertise di Altea Green Power rappresenta un fattore fondamentale per la realizzazione di un progetto così sfidante quale lo sviluppo della pipeline di BESS Power Corp", ha commentato, presidente di Redelfi. "Sono molto soddisfatto di aver siglato questo accordo con una realtà come Redelfi, che agevolerà il nostro ingresso nel mercato USA", ha aggiunto, AD di Altea Green Power.