Giovedì 23 Maggio 2024, 05:15

C’è chi investe sul totale dialogo con il contribuente, chi controlla ogni singola spesa e verifica a fondo il conto corrente e chi punta tutto sul digitale e l’Intelligenza artificiale per scovare gli evasori. Sono diversi in giro per l’Europa gli approcci del Fisco nel calcolo dei redditi e nei controlli sui contribuenti. Ma di strumenti come il Redditometro, se non in Francia, c’è poca traccia. Quanto alle sanzioni, l’approccio più duro in realtà è oltreoceano, dove se non si paga il dovuto a bussare alla porta non c’è l’Agenzia delle Entrate, ma l’Fbi.

DOVE C’È IL GRANDE FRATELLO FISCALE?

Il Paese più rigido negli accertamenti fiscali è la Germania, dove l’economia non osservata supera i 120 miliardi (192 in Italia). La stima dei redditi e il dialogo con il contribuente praticamente non esistono: l’accertamento del Fisco si basa solo sui documenti e il codice è quello che in Europa prevede più casi specifici. Ogni volta che il contribuente sostiene una spesa, dai farmaci al telefono, la deve comunicare. «È il Paese - per il tributarista Tommaso Di Tanno - che più si avvicina al Grande Fratello fiscale, ma non c’è un Redditometro, non sarebbe contemplato dalla cultura nazionale: o i calcoli sono precisi al 100% o non li fanno». Anche in Olanda il Fisco è ricco di dati dei contribuenti, tanto che nel 2022 l'Agenzia delle Entrate locale è stata sanzionata dal Garante della Privacy per aver conservato illecitamente i dati di 270mila persone in una black list anti-evasori.

IN QUALI PAESI SI PUNTA SUL TOTALE DIALOGO CON IL CONTRIBUENTE?

I Paesi più indulgenti con i contribuenti sono la Svizzera e le nazioni scandinave. Il Fisco punta sul concordato sistematico, con i calcoli forfettari basati sul tenore di vita. In pratica le Agenzie raccolgono informazioni dalle varie anagrafi su case, auto e alberghi e ci sono sistemi induttivi per capire alcune spese come le vacanze fatte. A quel punto si fa una stima delle tasse da pagare e si convoca il contribuente, che può eventualmente negoziare su quanto pagare tramite il contraddittorio. Anche per questo e vista la funzionalità dei servizi pubblici, insieme alla Danimarca, è il Paese Ue dove i cittadini sono più felici di pagare le tasse secondo il World Happiness Report 2023.

DOVE CI SONO STRUMENTI SIMILI AL REDDITOMETRO?

Non lo chiamano Redditometro, ma gli somiglia parecchio. Senza bisogno di adottare nessuna legge, da qualche anno gli ispettori del fisco francese hanno il diritto di andare a spulciare i social network dei contribuenti per verificare che la cifra sulla dichiarazione dei diritti sia compatibile con il “train de vie” esibito in pubblico. Sono dodici gli “indicatori di ricchezza” elencati nel vademecum della caccia all’evasione, tra cui, banalmente, il tipo di macchina che si possiede, la vacanza che si fa, l’appartamento in cui si abita, oppure, indicatore da massima allerta, uno yacht fotografato per i sette mari. Da un anno è in vigore una nuova strategia anche per verificare i congedi e malattia.

CHI PUNTA SUL DIGITALE E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

Due anni fa il governo spagnolo ha adottato una legge quadro per prevenire e lottare contro l’evasione fiscale. L’idea: digitalizzare il più possibile il sistema per evitare manipolazione dei dati contabili o l’alterazione dei registri delle transazioni. Pazienza per chi non ha un computer in casa, i cittadini spagnoli sono ormai obbligati a ricorrere a sistemi informatici che garantiscono qualsiasi tracciabilità. Per avviare un'ispezione fiscale in regola il Fisco deve però avere prove “inconfutabili” di frode. In altri Paesi, tra cui la Francia, si punta forte sull’Intelligenza artificiale: è ormai provato che sia in grado di rilevare oltre il 95% delle piscine abusive.

IN QUALI PAESI SI RISCHIANO PIÙ MULTE E SANZIONI?

Sempre in Francia, il premier Attal ha lanciato un anno fa una campagna di tolleranza zero contro l’evasione. Nel mirino le frodi che riguardano la protezione sociale: 1200 “controllori” assunti a rinforzo e un aumento del 25% dei controlli. Ancora non in vigore l’idea di condannare a lavori socialmente utili chi evade le tasse. Tra le sanzioni previste: imbiancare i locali degli uffici delle Agenzie delle Entrate. Ma il modello più duro sulle sanzioni è oltreoceano. Fino a 5 anni di carcere e 500 mila dollari di multa: la “polizia fiscale” americana, la Criminal Investigation Division si è guadagnata una reputazione a prova di qualsiasi frode. Nel paese dell’American Dream, non pagare le tasse dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni delle autorità, un incubo. Recenti studi dimostrano però che se l’arsenale delle sanzioni resta bellico, le condanne effettive sono in diminuzione.