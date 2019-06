Reddito, problemi nel Lazio: forniti solo documenti cartacei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -avrebbe fornito solo documenti cartacei, con 6.000 nominativi, senza fornire ulteriori dettagli e le procedure operative per, nonostante la scadenza della consegna di tutto il materiale fosse fissata per ilL'assessore al Lavoro del Lazio,, ha dichiarato "l'Anpal non ci ha fornito la strumentazione, ed è in palese ritardo. Questepresenti nell'elencoai centri per l'impiego della Regione, non esiste ad oggi unaper la convocazione, né un elenco telematico, né le informazioni utili per poter contattare le persone e stipulare il patto per il lavoro"."Di fatto, ad oggi – continua– tra i beneficiari del sussidio nessuno ha stipulato il patto per il lavoro, ma continuamo a confidare in una rapida risposta da parte dell'".