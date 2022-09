Reddito minimo, arrivano le raccomandazioni dell'Ue

(Teleborsa) - Laha pubblicato ladi raccomandazione sulche ora sarà discussa dagli Stati membri in vista dell'adozione da parte del Consiglio. "Sebbene in tutti gli Stati membri esista un reddito minimo, la sua adeguatezza, portata ed efficacia nel sostenere le persone variano in modo significativo", spiega l'esecutivo europeo che sottolinea come la proposta offra "una guida chiara agli Stati membri su come garantire che i loro regimi di reddito minimo siano efficaci nellae nelladell'inclusione attiva nella società e nei mercati del lavoro".Come spiega la Commissione europea, il reddito minimo "è undi ultima istanza per colmare il divario per raggiungere un certo livello di reddito per le famiglie che non dispongono di risorse sufficienti per una vita dignitosa", accessibile "solo a persone con reddito e risorse insufficienti". In generale, si tratta di una "finanziata con fondi pubblici e che mira a prevenire la povertà e l'esclusione sociale, promuovendo al contempo l'integrazione nel mercato del lavoro per coloro che possono lavorare".Il reddito minimo è diverso dalo dal. Il salario minimo è la retribuzione più bassa che i datori di lavoro possono pagare ai propri dipendenti. La proposta della Commissione per una direttiva sui salari minimi adeguati stabilisce un quadro dell'UE per migliorare la protezione del salario minimo in tutta l'Ue. Il reddito di base universale si riferisce ai pagamenti in contanti incondizionati forniti alle persone indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.La Commissione europea ha chiesto ai Paesi membri di migliorare l'del sostegno al reddito, la copertura e la fruizione del salario minimo, l'accesso a mercati del lavoro inclusivi e ai servizi abilitanti ed essenziali, di promuovere il sostegno individualizzato e di aumentare l'efficacia della governance deglia livello Ue, nazionale, regionale e locale, nonché i meccanismi diLa Commissione raccomanda quindi agli Stati membri di utilizzare unasolida e trasparente per fissare e adeguare il sostegno al reddito a un livello adeguato entro il 2030 in modo coerente con lacomplessiva delle finanze pubbliche. "Pur salvaguardando gli incentivi al lavoro – sottolineano a Bruxelles –, il sostegno al reddito dovrebbe riflettere gradualmente almeno uno dei seguenti elementi: laà, ildicome alimentazione, alloggio e assistenza sanitaria, secondo le definizioni nazionali, o livelli stabiliti a livello nazionale paragonabili ai primi due". "L'esecutivo europeo raccomanda inoltre di applicare criteri di ammissibilità trasparenti e non discriminatori per percepire un reddito minimo, rendendo più facile e più accessibile la richiesta di un reddito minimo e più rapide la decisione e il riesame della stessa", si aggiunge.Una volta che sarà adottata la raccomandazione, gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione ogni tre anni suinell'attuazione. La Commissione monitorerà inoltre i progressi nell'attuazione della presente raccomandazione nel contesto del semestre europeo. "Lo strumento proposto – ha concluso l'esecutivo europeo – offre agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per determinare il modo migliore per conseguire gli obiettivi di questa iniziativa, tenendo conto delle loro circostanze specifiche".