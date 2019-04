​Reddito famiglie in calo: -0,5% potere acquisto. Deficit per il 2018 al 2,1%

Cala, secondo l'Istat, il potere d'acquisto delle famiglie nel quarto trimestre 2018. Secondo l'istituto la diminuzione è stata dello 0,5% rispetto al terzo trimestre. Nello stesso periodo il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2%. Nonostante questo, i consumi hanno mantenuto una dinamica espansiva, a danno della propensione al risparmio che negli ultimi mesi dell'anno è stata pari al 7,6% (0,6 punti in meno rispetto ai tre mesi precedenti).

Eurozone economic outlook: "La crescita del Pil rimane debole"

L'Istat, poi, conferma al 2,1% il deficit per il 2018, in calo dal 2,4% del 2017. Secondo quanto si legge nel contro trimestrale delle amministrazioni pubbliche, viene anche confermato il debito al 132,1% del Pil (131,3% nel 2017). Si tratta di stime ancora non definitive, precisa l'istituto che diffonderà nuovi dati il 9 aprile.

