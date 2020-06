Reddito e Pensione di Cittadinanza, Inps: a maggio 18% beneficiari in più

(Teleborsa) - Nel periodo che va da aprile 2019 a maggio 2020 risultano circa 2 milioni le famiglie che hanno richiesto il Reddito o la Pensione di Cittadinanza. Lo comunica l'Inps.



A 1,3 milioni di queste è stato erogato il beneficio, registrando un incremento pari al 18% rispetto al mese di gennaio 2020 (1,1 milioni di famiglie beneficiarie).



I nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il beneficio - prosegue l'Istituto di Statistica - sono 1,2 milioni, con 2,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio mensile di 519 euro; risultano infatti 144 mila i nuclei familiari decaduti dal diritto.



Rispetto a gennaio 2020 si registra un aumento del 5% dell'importo medio mensile, in particolare l'aumento è imputabile alla presentazione della nuova DSU che è entrata in vigore dal mese di febbraio 2020.