Reddito, è il D-Day: si teme assalto a Caf e Poste

(Teleborsa) - Dopo mesi difinalmente ci siamo. Il, la misura bandiera del Movimento 5 Stelle, fortemente voluta e sostenuta dal suo leaderha ufficialmente indossato l'abito della festa per il- Dunque,. Da oggi, infatti,sarà possibile presentare la richiesta alleoppure sul sitoE se il portale lanciato di recente dal Governo è pronto a reggere l'onda d'urto, la situazione sembra decisamente più scomoda perche temono un vero e proprioe si attrezzano per ricevere un fiume umano di, e dunque, di- Per questo, per cercare di tamponare una situazione che si presenta difficile da gestire ancora prima dell'esordio, leprovano a fare ordine stilando unper procederedunque lepresentarsi in base alStesso appello deiche invitano i cittadini a non accorrere il- Dal canto suofa sapere che sarà in grado di trasmettere a Poste Italiane il flusso degli ordinativi di accreditamento sulle carte Rdc già dalin anticipo rispetto a quanto originariamente programmato.fa sapere infatti l'Istituto di previdenza in una nota. "- si legge ancora- è possibile presentare le domande per ottenere il reddito e la pensione di cittadinanza.L'Inps ha predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande, che potranno essere presentate: agliutilizzando il modulo cartaceo predisposto dall'Inps e pubblicato sul sito Internet;sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2; presso i(CAF)".