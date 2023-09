Venerdì 1 Settembre 2023, 21:56

Buona partenza per il Supporto per la formazione e il lavoro, lo strumento che da questo mese sostituisce il reddito di cittadinanza per gli occupabili che hanno ricevuto sette mensilità del vecchio sussidio dei Cinquestelle nel 2023. Il bonus, che vale 350 euro, ieri pomeriggio alle 17 era già stato richiesto da 8 mila persone. Per la maggior parte si tratta, naturalmente, di ex percettori del reddito di cittadinanza: finora sono quasi 200 mila i nuclei che hanno ricevuto un messaggio sms dell’Inps che li informava della fine del periodo di fruizione del Rdc.

Le opportunità di lavoro

L’Inps ha anche comunicato che sono circa 600 mila i potenziali posti nei corsi di formazione e 60 mila le opportunità di lavoro già presenti sulla nuova piattaforma Sisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. I nuclei in uscita dal reddito di cittadinanza non hanno al loro interno minori, over 60 o disabili, altrimenti continuerebbero a ricevere l’aiuto fino a dicembre, ovvero fino a quando è previsto il passaggio di testimone con l’Adi, l’assegno di inclusione.

A chi è riservato

Più nel dettaglio, il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato agli occupabili in condizione di svantaggio economico, con un Indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 6 mila euro, che cercano lavoro e sono disposti a partecipare a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Per ottenere l’assegno da 350 euro al mese bisogna innanzitutto inoltrare la richiesta collegandosi al sito dell’Inps o rivolgendosi ai patronati.

I requisiti

L’istituto di previdenza concede il sussidio dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso da parte del richiedente. Dopodiché bisogna registrarsi sulla nuova piattaforma Sisl e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Infine, è necessario recarsi nei centri per l’impiego per firmare il patto di servizio personalizzato. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la presa in carico del beneficiario del Sfl potrà essere effettuata anche dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Allo stesso modo, potranno essere coinvolte le agenzie per il lavoro e gli enti autorizzati all’attività di intermediazione. Le prime erogazioni, però, partiranno orientativamente tra ottobre e novembre, ovvero quando prenderanno il largo i corsi di formazione.

Supporto per la formazione

Insomma, rispetto al Reddito di cittadinanza il Supporto per la formazione e il lavoro presenta una grande differenza: il richiedente incassa il beneficio economico solo dopo aver intrapreso un percorso di attivazione al lavoro. Stop ai fannulloni, quindi. La formazione potrà essere finanziata anche dai fondi paritetici interprofessionali della formazione continua e dovrà essere erogata dagli enti accreditati dalle Regioni o dagli stessi fondi.

Le attività di apprendimento del Sfl dovranno essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. E ancora. L’occupazione fino a sei mesi non farà perdere il diritto all’indennità di 350 euro mensili. In questo caso l’Inps si limiterà a sospendere i pagamenti per poi riavviarli una volta cessato il rapporto di lavoro (fino a un mese di occupazione l’indennità Sfl non verrà neppure sospesa).

L'assegno di inclusione



L’assegno di inclusione, l’altra prestazione di sostegno con cui il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di rimpiazzare il reddito di cittadinanza, arriverà invece a gennaio. La misura è destinata ai nuclei con minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché non attivabili al lavoro. Parliamo di un assegno mensile di 500 euro. Avrà una durata di 18 mesi e dopo uno stop di un mese potrà essere richiesto nuovamente. Insomma, sta calando definitivamente il sipario sul reddito di cittadinanza, una delle misure più discusse degli ultimi anni. Nonché tra le più onerose. Il sussidio, calato a terra nel 2019, ha consumato oltre trenta miliardi di euro.