Al Nord la percentuale dei beneficiari del reddito di cittadinanza che non si reca nei centri per l’impiego pur essendo in condizione di cercare un impiego sfiora il 70 per cento sul totale degli attivabili, mentre nel resto del Paese circa un occupabile su due partecipa alle iniziative promosse dagli operatori dei cpi, i centri per l’impiego.

Sono circa 875 mila i sussidiati in condizione di cercare lavoro, ma finora più della metà (circa 500 mila soggetti) è riuscita a dribblare con successo i centri per l’impiego: i dati Anpal sull’inserimento dei percettori dell’aiuto economico all’interno delle politiche attive per il lavoro indicano che il 43 per cento dei beneficiari ritenuti attivabili ha sottoscritto i patti di servizio, ovvero 376 mila persone, a cui stando all’ultima rilevazione se ne aggiungono circa 2.600 in tirocinio. In valori assoluti gli occupabili sono di più al Sud e nelle Isole, dove il sussidio è più diffuso: arrivano a quota 590 mila, di cui 272 mila sono già stati arruolati dai navigator. Al Nord sono 171 mila, mentre al Centro gli attivabili sono in tutto 114 mila. Tuttavia nel Mezzogiorno i patti per il lavoro procedono a un ritmo più spedito.

La situazione è particolarmente critica in Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, dove la quota degli occupabili presi in carico dai cpi scende al 30,9 per cento: i percettori chiamati a siglare i patti sono 127.583 mila, ma solo in 39.379 mila hanno risposto presente. La Lombardia, con 197 mila persone raggiunte dal sussidio, è la quinta regione per numero di beneficiari del reddito di cittadinanza, dopo il Lazio (223 mila) e prima della Calabria (188 mila). Risultato? Il reddito di cittadinanza a settembre compierà un anno e mezzo ma quella che doveva essere una misura scaccia-disoccupazione, oltre che anti-povertà, continua a camminare su una gamba sola.

A giugno il sussidio è costato 600 milioni di euro e di questo passo nel 2020 eroderà circa 7 miliardi di euro. Certamente la crisi del mercato del lavoro provocata dal Covid-19 non ha aiutato. Anche il lockdown ha pesato: l’obbligo per i percettori di recarsi nei centri per l’impiego è tornato in vigore a metà di luglio. Ma è vero anche che l’app pubblica che doveva brillantemente incrociare domanda e offerta di lavoro è ancora ferma nell’hangar e che i 3 mila navigator schierati in prima linea finora non hanno impresso la svolta che ci si attendeva. Prima che il virus deflagrasse erano stati convocati nei cpi 529.290 beneficiari, i presenti alla prima convocazione erano stati 396.297, sottoscritti 262.738 patti.